Sie haben ihre Beziehung erst vor Kurzem bestätigt, jetzt machen sich Sophia Thomalla und Alexander Zverev bereits öffentliche Liebeserklärungen.

Sophia Thomalla hat ihrem Freund Alexander Zverev eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. "Congrats my love! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein!", schrieb die Schauspielerin auf Instagram.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev

Der Tennisprofi und Olympiasieger Zverev hatte am Sonntag in Wien sein fünftes Turnier in diesem Jahr gewonnen und in seiner Sieger-Rede auch seiner Freundin einige Worte gewidmet.

"Danke, dass du an meiner Seite bist neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen", sagte er und meinte: "Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten."

Ex-Beziehungen Nach alten Rockern kommen junge Sportler – Sophia Thomalla und ihre Männer 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Sophia Thomalla und Till Lindemann April 2011 bis November 2015

Als Sophia Thomalla erstmals in der Öffentlichkeit mit Rammstein-Sänger Till Lindemann auftrat, waren viele überrascht. Sie gerade Anfang 20, er der 27 Jahre ältere Rocker mit den skandalösen Bühnenshows. Auch Mutter Simone Thomalla war anfangs nicht begeistert von der Partnerwahl ihrer Tochter. "Ich hatte so die Texte wie 'Stacheldraht im Harnkanal' im Kopf und dachte nur 'Oar, Finger weg von meinem Kind'", erzählte sie vor ein paar Jahren bei "Inas Nacht". "Natürlich, wenn du diesen Menschen hinter der Kunstfigur nicht kennst, da kriegst du schon mal bisschen Schnappatmung", erklärte sie. Doch es dauerte nicht lange, da freundete sich auch Mama Thomalla mit dem Freund ihres Kindes an. Dass Sophia Thomalla auf Machos steht, darüber sprach sie schon oft. "Zwischen den ganzen Weicheiern, Kordhosenträgern und Chai-Latte-Trinkern – mehr Machos, wie dich braucht das Land", schrieb sie kürzlich auf Instagram zu Ehren ihres verstorbenen Stiefvaters Rudi Assauer. Lindemann passte da gut ins Bild. Noch heute ist die Beziehung zwischen Thomalla und dem Rammstein-Rocker eng. Mehr

"Muss wohl am Alter liegen"

Nun der Return von Thomalla: Zu einem Foto, auf dem Zverev seinen Pokal innig und stolz küsst, und einem weiteren Schnappschuss, auf dem der Tennis-Profi ihr einen Kuss gibt, schrieb die 32-Jährige: "Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen…."

Nach seinem Turniersieg in Wien spielt der Weltranglisten-Vierte Zverev nun beim Tennis-Turnier in Paris und muss nach einem Freilos in Runde zwei gegen die Nummer 34 der Weltrangliste Dusan Lajovic aus Serbien antreten.