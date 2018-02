Im Januar zeigte sich Sophia Thomalla noch innig und vertraut mit ihrem Ex-Freund, Rammstein-Sänger Till Lindemann, bei der 26. Weißwurstparty in Kitzbühel. Die Gerüchteküche brodelte: Ist die Tochter von Simone Thomalla etwa nicht mehr mit Gavin Rossdale zusammen? Im vergangenen Jahr sah man die beiden immer wieder gemeinsam in Los Angeles, London und mit Rossdales Band Bush auf Tour - und Rossdale stellte seine neue Freundin sogar seinen drei Söhnen vor. In letzter Zeit war es allerdings ruhiger um das Paar geworden. Der Sänger postete Fotos von sich mit seiner Band und seinen Kindern, während Thomalla mit dem ein oder anderen Skandalbild für Schlagzeilen sorgte.

Rossdale postet Liebes-Selfie mit Sophia Thomalla

Doch mit einem neuen Selfie auf Instagram beweist Rossdale jetzt, dass zwischen ihm und Thomalla noch immer alles gut ist. Sie schmiegt sich eng an ihn, lächelt und hat ihren Arm um seine Schultern gelegt. Und seine Liebeserklärung unter dem Foto ist eindeutig: "My Love" oder "My Heart" (dank des Emojis kann die Bildunterschrift beides bedeuten) schreibt der Musiker unter das Bild.

My ❤️ Ein Beitrag geteilt von Gavin Rossdale (@gavinrossdale) am Feb 8, 2018 um 1:11 PST

Rossdale zeigte sich gerade erste mit Ehering in der Öffentlichkeit

Das Pärchen-Selfie kommt wenige Tage, nachdem Rossdale von Paparazzi beim Tanken in Los Angeles fotografiert wurde. Gut sichtbar auf den Bildern: sein Ehering. Fast zwei Jahre nach der Scheidung von Popstar Gwen Stefani trägt Rossdale das Schmuckstück noch immer. Dabei haben er und die Musikerin schon längst neue Partner an ihrer Seite. Angeblich trage er den Ring seinen drei Kindern mit Stefani zuliebe.

Sophia Thomalla hält sich mit den Liebesbekundungen auf ihrem Instagram-Kanal derweil zurück und postet lieber nackte Tatsachen aus der Sonne. Ob sie und Rossdale gemeinsam im Urlaub waren, ist aus den Postings nicht zu erschließen. Die Ortsangabe seines Fotos hat Rossdale mit "The World" beschrieben. Ihre Liebe kennt eben keine Grenzen.