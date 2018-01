Schauspielerin Sophia Thomalla ist bekannt für ihre Liebe zu großflächigen Tattoos. Ihren linken Unterarm ziert das Porträt ihrer Mutter Simone, direkt daneben prangt das Konterfei von Ex-Lover Till Lindemann. Auf der rechten Körperseite findet sich der Code "Sven M 180264 RaR10". Die Buchstaben- und Zahlenkombination steht für Thomallas Ziehvater, Schauspieler Sven Martinek, dessen Geburtsdatum sowie das Musikfestival Rock am Ring, das die beiden 2010 gemeinsam besucht haben.



Sophia Thomalla will ein Tattoo von Helene Fischer und Florian Silbereisen

Bald könnten zwei weitere prominente Namen den Körper von Sophia Thomalla zieren. Die 28-Jährige postete auf Instagram vor wenigen Tagen folgenden Aufruf: "Wenn ich dafür 100.000 Likes bekomme, lasse ich mir ein Justin Bieber Tattoo stechen. Bei 200.000 Helene Fischer. Bei 500.000 Helene und Florian."

Die 100.000 Likes hat Thomalla längst erreicht - Justin Bieber wird somit wohl nicht unter ihrer Haut landen. Dafür stehen Helene Fischer und Florian Silbereisen weiterhin hoch im Kurs.

Über 200.000 Likes hat Thomalla bereits erhalten, das Fischer- Tattoo wäre also Pflicht. Doch Thomalla will mehr. In einem Kommentar forderte sie ihre Follower auf: "500.000 schaffen wir locker. Kommt Leute!"

Und was sagt die echte Helene Fischer zu der Aktion? Die Sängerin kommentierte sie mit den Worten: "Flo und ich haben dir schon ein besonders schönes Bild rausgesucht." Darauf antwortete Sophia Thomalla: "Ich habe mir für den Fall schon ein hübsches Helene/Flori Bildchen rausgesucht. Ich verspreche auch, ihr kommt beide gut weg!" Nicht nur Fischer und Silbereisen dürften also auf das Ergebnis der Wette gespannt sein, auch Thomallas Fans rätseln, ob die 28-Jährige ihr Versprechen wirklich hält.

Helene Fischer unterstützt die "coole Aktion"

Zusätzliche Unterstützung kommt aus dem Lager von Helene Fischer: Die Sängerin teilte auf ihrem Instagram-Account ein Video, das sie nach ihrem Konzert in Stuttgart zeigt. Darin sagt die 33-Jährige: "Liebe Sophia, logischerweise habe ich den Post gelesen und möchte natürlich auf deiner wunderschönen Haut erscheinen." Dann fordert Fischer ihre tausenden Fans auf, den Beitrag zu liken. "Sophia, halt dich fest. Ich weiß nicht, was du dir da angetan hast, aber coole Aktion", so die Sängerin. Wenn nun alle Helene-Fischer-Fans das Posting mit "gefällt mir" markieren, dürfte Thomalla binnen kürzester Zeit die 500.000 Likes erreichen.