Lange hat sie es für sich behalten, im "Promi Big Brother"-Haus ließ Sophia Vegas (30) dann die Bombe platzen: sie ist schwanger. Und zwar bereits im vierten Monat, wie sie in der Sat.1-Show "Endlich Feierabend!" am Montag noch einmal bestätigte. Dass die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) in freudiger Erwartung ist, habe sie selbst erst drei Wochen vor ihrem Container-Einzug erfahren. Vegas' neuer Partner Daniel sei übrigens der Erste gewesen, der eine Veränderung an seiner Freundin bemerkt habe.

"Ich war sehr müde und habe ohne Ende Würstchen und Gürkchen gegessen", erklärt die 30-Jährige in der Sendung. Daniel habe "sich echt Sorgen" um sie gemacht und sie schließlich gebeten, sich untersuchen zu lassen. Und siehe da, das Ungeborene sei zu diesem Zeitpunkt schon drei Monate alt gewesen. Da die Blondine aber weder trinke noch rauche, sei nochmal alles gut gegangen.

Der Mann an ihrer Seite

Viele Details über ihren neuen Partner hat Vegas noch nicht bekannt gegeben. Nur so viel: Die beiden lernten sich in einem privaten Zigarrenclub in Beverly Hills kennen und später auch lieben. Seit sieben Monaten sind sie schon ein Paar. Die 30-Jährige scheint überglücklich zu sein. "Er ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat ein riesen Herz, ich liebe einfach alles an ihm", schwärmt sie von ihrem Daniel. "Bei ihm habe ich sofort gemerkt, dass er der Richtige für mich ist."

Zwar hätte das Paar bereits über Kinder gesprochen, dass es aber so schnell passieren würde, damit hätten beide nicht gerechnet. Dennoch ist die Vorfreude riesig, vor allem bei Daniel: "Der ist ausgerastet vor Freude. Ich habe noch nie einen Menschen sich so freuen sehen", erzählt Vegas weiter. Das Geschlecht des Kindes wüssten sie noch nicht. "Hauptsache erstmal gesund und dann geht's weiter."