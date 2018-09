Sophia Vegas (31, "Lick") genießt ihr Liebesglück und will auch ihre Fans daran teilhaben lassen. Auf Instagram postet die werdende Mutter das erste Liebes-Foto mit ihrem Freund und schreibt dazu eine romantische Botschaft an den Vater ihres ungeborenen Kindes.

Der Auserwählte ist Daniel Charlier, ein amerikanischer Geschäftsmann. Kennengelernt hatten sich die beiden Anfang des Jahres in einem Privatklub in Los Angeles. Zu dem Foto, auf dem sich die Ex-Frau von Rotlicht-Promi Bert Wollersheim (67) an ihren Schatz schmiegt, schreibt sie: "Danke für deine echte, tiefe Liebe. Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Ich werde dich immer lieben." Zuvor hatte Daniel Charlier bereits das gleiche Foto mit den rührenden Worten "Ich werde dich lieben, wie dich noch niemand zuvor geliebt hat. Wir sind in unserem ersten Kapitel, unsere Liebesgeschichte hat gerade erst begonnen" gepostet.

Während ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" vor wenigen Wochen hatte die DJane verraten, dass sie schwanger ist. Das verliebte Paar wohnt in Los Angeles und möchte dort auch das gemeinsame Kind großziehen.