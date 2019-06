Anfang Mai 2019 gaben sich "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) und Sänger Joe Jonas (29, "Sucker") spontan in Las Vegas das Jawort. Doch die große Traumhochzeit soll offenbar noch folgen. Berichten zufolge findet die eigentliche Zeremonie im Sommer in Frankreich statt. Wenig verwunderlich also, dass sich Turner erst jetzt zu ihrem Junggesellinnen-Abschied mit ihren Freundinnen auf nach Spanien machte, um zu feiern. Natürlich war ihre "GoT"-Kollegin Maisie Williams (22) mit von der Partie. Zwei andere Damen fehlten aber...

Laut der "New York Post" starten Turner und ihre Entourage von London aus mit einem Privat-Jet in Richtung Spanien. Genauer gesagt ließ es die Gruppe in dem Küsten-Ort Benidorm krachen. Selbst posteten die beiden Schauspielerinnen allerdings keine Bilder von den Feierlichkeiten. Turners Freundin Blair Noel Croce ließ ihre Follower aber an den Feierlichkeiten teilhaben. Auf einem Bild ist die gesamte Gruppe zu sehen. Alle tragen bunte Perücken und schrilles Make-up.

Nicht auf dem Bild zu sehen sind Priyanka Chopra (36), die mit Joes Bruder Nick Jonas (26) verheiratet ist und Danielle Jonas (32), die 2009 Kevin Jonas (31) das Jawort gab.