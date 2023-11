Nach der Trennung von Joe Jonas ist Sophie Turner nun mit einem anderen Mann in Paris gesichtet worden. Die beiden küssten sich.

Mädelsabende mit ihren berühmten Freundinnen Taylor Swift (33) und Blake Lively (36), Besuche im NFL-Stadion und nun ein neuer Mann: Sophie Turner (27) stürzt sich seit der überraschenden Trennung von Noch-Ehemann Joe Jonas (34) in ein Abenteuer nach dem anderen. Nun wurde die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin auf einer Straße in Paris in den Armen eines anderen Mannes gesichtet. "The Sun" liegen entsprechende Bilder vor.

Wer ist der neue Mann an ihrer Seite?

Demnach soll es sich bei dem Mann um den britischen Aristokraten Peregrine Pearson (29) handeln. Er soll zu einer der reichsten Familien in Großbritannien gehören und ein begehrter Junggeselle sein. Mehreren Berichten zufolge soll er einmal das millionenschwere Pearson-Imperium erben, ein großer Buchverlag und eins der größten Bildungsunternehmen der Welt. Er lebt demnach aktuell in London und ist Direktor eines Immobilienentwicklungsunternehmens. Zum aktuellen Zeitpunkt soll er bereits ein Vermögen von 224 Millionen Pfund (etwa 257 Millionen Euro) besitzen und selbst erst seit Kurzem wieder Single sein.

Auf den Fotos stehen Turner und Pearson eng beieinander und tauschen vor einem schwarzen Auto leidenschaftliche Küsse aus. Beide tragen dunkle Mäntel und eine Sonnenbrille, Turner hat zudem eine rote Cap auf. Beide äußerten sich bislang nicht zu den Fotos oder ihrer vermeintlichen Liebschaft.

Warum sind die beiden in Paris?

Später sollen sich beide im Stade de France wieder getroffen haben, wo Sophie Turner im Rahmen einer Louis-Vuitton-Kampagne den Rugy-Weltcup-Pokal enthüllen durfte. Sie kam in einem beigen Ensemble aus langärmeliger Bluse und Rock sowie kniehohen, schwarzen Stiefeln.

Trennung von Joe Jonas

Sophie Turner und ihr Noch-Ehemann Joe Jonas waren seit 2016 liiert. Auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später die Hochzeit in Las Vegas. Anfang September soll Joe Jonas dann die Scheidung eingereicht haben. Das Paar bestätigte die Trennung in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden."

Es folgte zeitnah ein Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter Willa (3) und Delphine (1), wo es Mitte Oktober aber zu einer vorläufigen Einigung gekommen war.