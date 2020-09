Die etwas andere Reihenfolge. Wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes zeigt "Game of Thrones"-Star Sophie Turner ihren Babybauch.

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner (24) zeigt gleich drei Fotos ihres Babybauchs auf Instagram. Auf zweien davon trägt sie nur einen Bikini in sommerlicher Umgebung. Auf dem dritten ist sie in einem Hemd zu sehen, zwei Hände greifen nach dem Bauch. Wer jetzt stutzig wird, liegt richtig. Denn Turner postete die Fotos nachträglich, das Baby ist längst auf die Welt gekommen.

Erst war es nur ein süßes Gerücht, Ende Juli wurde die Geburt des ersten Kindes der Schauspielerin und ihres Ehemannes, Musiker Joe Jonas (31), dann aber offiziell bestätigt. "Sophie Turner und Joe Jonas sind hocherfreut, die Geburt ihres Babys bekannt zu geben", hieß es in einer Erklärung an das "People"-Magazin. Das Promi-Portal "TMZ" meldete die Geburt zuerst. Demnach kam das Mädchen bereits am 22. Juli in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt.

Sophie Turner und Joe Jonas sind seit 2016 liiert. Im Mai 2019 feierten sie in Las Vegas, Nevada, Hochzeit.