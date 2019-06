Ein legendärer Junggesellinnen-Abschied reicht nicht mehr, neuerdings scheint man in Hollywood auch Pre-Wedding-Partys zu feiern - oder zumindest machen das Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) so. Die Turteltauben haben am 2. Mai in Las Vegas nach den Billboard Awards geheiratet und gerade eine knappe Hochzeitswoche in Paris verbracht, bevor am Wochenende angeblich die "richtige" Hochzeit stattfinden soll.

Wann und wo das große Event ansteht, hält das Paar geheim, Gerüchte besagen allerdings, dass es am morgigen Samstag im Schloss Chateau de Tourreau in Südfrankreich so weit ist - dafür würde sprechen, dass das Anwesen eine eigene Kirche hat. Gefeiert wird aber jetzt schon und zwar im Luxushotel Crillon le Brave.

Und das nicht zu knapp: Turner trat - wie Fotos zeigen - bei der Pre-Party bereits in einem figurbetonten weißen Kleid vor Freunde und Familie, das auch ein schönes Hochzeitskleid abgeben würde. Das wird dann zur finalen Hochzeit mit ziemlicher Sicherheit noch einmal überboten werden.

Turners "Game of Thrones"-Kollegin und Trauzeugin Maisie Williams (22) ist nun auch endlich da, um ihrer besten Freundin an ihrem besonderen Tag beizustehen. Williams soll mit ihrem Freund Reuben Selby (22) direkt nach dem Urlaub von den Seychellen angereist sein. Beide haben sich, scheinbar extra für die Hochzeit, die Haare im Partnerlook pink gefärbt. Bilder, die der "Daily Mail" vorliegen, zeigen auch die Ankunft von Joes Bandkollegen von DNCE und seinem Bruder Kevin (31).