Während es vielen Promi-Paaren nach der Verlobung häufig nicht schnell genug zu gehen scheint, gehen es Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29, "Cake By The Ocean") eher langsam an. Die "Game of Thrones"-Schauspielerin und der Musiker sind seit Oktober 2017 verlobt, von Hochzeitsplänen sickerte seither allerdings recht wenig an die Öffentlichkeit. Joe Jonas änderte das nun. In der "The Late Late Show" von James Corden (40) plauderte er erstmals über die bevorstehende Feier und verriet, dass sie noch in diesem Jahr stattfinden soll.

"Wir werden eine Sommer-Hochzeit feiern", erzählte der 29-Jährige erstaunlich offen und fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, das wird ein großer Spaß". Was er genau unter Spaß versteht? Offenbar will er mit seinen Gästen nach der Trauung Tag Rugby und Flag Football spielen - kontaktlose Varianten der beiden Mannschaftssportarten. "Wenn also alle Trauzeugen mit blauem Auge und gebrochenen Armen auftauchen, bin ich sehr stolz", fügte der Bräutigam in spe mit einem Augenzwinkern hinzu.