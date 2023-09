Kurz vor ihrer Trennung hatten Sophie Turner und Joe Jonas offenbar noch Pläne, nach England zu ziehen. Das zeigen neue Dokumente.

Wenige Wochen nach Bekanntwerden ihrer Scheidung ist zwischen Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ein wahrer Rosenkrieg ausgebrochen. Die beiden streiten unter anderem darum, wo ihre beiden Töchter aufwachsen sollen. Jonas will seine Kinder in den Vereinigten Staaten großziehen, Turner bevorzugt ihre Heimat Großbritannien. Neue Dokumente zeigen nun: Vor wenigen Monaten plante das Paar eigentlich noch, komplett nach England umzuziehen.

Dem Klatschportal "Page Six" liegen Gerichtsdokumente vor, die zeigen sollen, dass auch Joe Jonas noch drei Monate vor dem Ehe-Aus begeistert von der Idee war, nach Großbritannien zu ziehen. Am 16. Juni schrieb er demnach einen Brief an einen Hauseigentümer - mit dem Ziel, diesen davon zu überzeugen, ihm sein Anwesen in Wallingford, Oxford, zu verkaufen.

Joe Jonas wollte permanent nach England ziehen

"Als meine Ehefrau und ich beschlossen haben, mehr Zeit in Großbritannien zu verbringen und ein permanentes Zuhause zu suchen, äußerte unsere Tochter drei unumgängliche Voraussetzungen: Hühner, ein Pony und ein Wendy-Haus", schreibt der 34-Jährige laut "Page Six" in dem Brief. "Viele der Häuser, die wir angesehen haben, erfüllen diese Kriterien zwar, doch in dem Moment, als wir die bezauberndem blauen Fensterläden erblickten, erlebten wir ein Gefühl von Magie, wie wir es noch nie zuvor verspürt hatten", schwärmt Jonas.

Jonas konnte sich sein zukünftiges Leben in England damals bereits bildlich vorstellen: "Ich bin hin und weg von der Idee, meine Kinder auf dem Boot zur Schule zu bringen und einen entspannten Nachmittag damit zu verbringen, mit Freunden auf meinem eigenen Boot in die Kneipe zu fahren", zitiert "Page Six" weiter aus dem Brief. "Wir können sehen, dass Ihre Familie es wirklich genossen hat, hier zu leben. Wir können uns vorstellen, dass unsere Kinder hier aufwachsen und es zu unserem 'Für immer'-Zuhause zu machen."

Offenbar konnte Joe Jonas den Verkäufer des Hauses mit seinem Brief überzeugen: Laut "Page Six" nahm er das Angebot des Paares an. Am 7. Juli zahlten sie eine Anzahlung in Höhe von 750.000 Pfund (rund 865.000 Euro) - nur zwei Monate vor ihrer Trennung. Der Kauf des Hauses sollte am 2. Dezember dieses Jahres finalisiert werden.

Weiter geht aus den Gerichtsdokumenten hervor, dass Jonas und Turner sich Ende 2022 geeinigt hätten, permanent nach England umzuziehen. Turner gibt an, dass ihre älteste Tochter Willa (3) ab April in einem Kindergarten angemeldet war. Im August verkaufte das Ehepaar sein Haus in Florida. Laut Turner wurden zwischen dem 5. Mai und 31. Juli alle Besitztümer der Familie nach England gebracht.

Streit um die Kinder

Sophie Turner gibt in den Dokumenten an, dass sie den Vater ihrer Töchter gebeten habe, ihre Kinder zurück nach England zu bringen, er weigere sich allerdings. Vergangene Woche hatte Turner ihren Ex verklagt, weil er angeblich nicht bereit war, die Kinder in ihre Heimat Großbritannien reisen zu lassen. Er soll sich geweigert haben, ihr die Pässe von Willa und Delphine (1) auszuhändigen. Am 25. September einigten sich die beiden schließlich, dass die beiden Töchter so lange in New York bleiben, bis das Thema Sorgerecht geklärt ist. Weder Sophie Turner noch Joe Jonas, so die Vereinbarung, dürften mit den Kindern den Staat verlassen.

Der Sänger und die Schauspielerin kamen 2016 zusammen. Auf ihre Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später die Hochzeit in Las Vegas. Anfang September soll Joe Jonas dann die Scheidung eingereicht haben. Das Paar bestätigte die Trennung in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. "Nach vier wunderbaren Jahren haben wir gemeinsam und in Freundschaft entschieden, unsere Ehe zu beenden."