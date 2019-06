Die erste Hochzeit fand - nicht ganz so still und heimlich wie gewünscht - im Mai in Las Vegas statt. Für ihre große Traumhochzeit, die bald folgen soll, haben sich Sophie Turner (23, "Game of Thrones") und Joe Jonas (29) offenbar für Frankreich als Austragungsort entschieden. Nun häufen sich die Spekulationen, dass die Trauung in Paris stattfinden soll. Und das offenbar noch diesen Monat.

Demnach wurden die beiden in den letzten beiden Tagen - unter anderem im Rahmen der Pariser Fashion Week, aber auch privat - in der französischen Hauptstadt gesichtet. Außerdem posteten sowohl Turner als auch Jonas ein gemeinsames Knutsch-Selfie auf Instagram, das sie vor dem Eiffelturm zeigt. Darunter kommentierte unter anderem der US-Fernsehmoderator Phil McGraw (68, "Dr. Phil"): "Mit der Ruhe jetzt. Nur noch eine Woche! Ich sehe euch bei der Hochzeit!"

"Es wird eine wunderschöne Hochzeit"

In dessen Talkshow hatte Joe Jonas vor kurzem verraten, dass die Hochzeit in diesem Sommer in Frankreich stattfinde. "Wir haben beide zusammen viel Zeit in Frankreich verbracht", erklärte der 29-Jährige zur Wahl der Hochzeitslocation. "Außerdem ist es einer der romantischten Orte auf der Welt. Es wird wirklich eine wunderschöne Hochzeit werden."