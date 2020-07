Das erste Baby von Sophie Turner (24, "Game of Thrones") und Joe Jonas (30) ist da. Das berichten zumindest mehrere US-Medien übereinstimmend. Laut dem Promi-Portal "TMZ" soll die britische Schauspielerin das Kind bereits am vergangenen Mittwoch in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt gebracht haben. Angeblich ist das erste Baby des Paares, welches seit Mai 2019 verheiratet ist, ein Mädchen.

So soll die Kleine heißen

Auch der Name der Kleinen soll bereits bekannt sein. Demnach haben Jonas und Turner ihr Kind Willa genannt. Der US-Sänger und die Schauspielerin, die seit 2016 ein Paar sind, haben sich bisher allerdings nicht öffentlich zu einer Schwangerschaft oder einer möglichen Geburt geäußert. Eine offizielle Bestätigung gibt es also derzeit nicht.

Erstmals hatten US-Medien im Februar 2020 berichtet, dass der "Game of Thrones"-Star schwanger sei. In den vergangenen Monaten waren gerade in englischsprachigen Medien immer wieder Paparazzi-Aufnahmen veröffentlicht worden, die Turner mit einem deutlichen Bäuchlein zeigten.