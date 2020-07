Sophie Turner und Joe Jonas bestätigen die Geburt ihres ersten Kindes. Sie seien "hocherfreut", lässt ihr Sprecher ausrichten.

Erst war es nur ein süßes Gerücht, nun ist es aber offiziell bestätigt. Das erste Baby von Sophie Turner (24, "Game of Thrones") und Joe Jonas (30) ist da. "Sophie Turner und Joe Jonas sind hocherfreut, die Geburt ihres Babys bekannt zu geben", heißt es in einer Erklärung an das "People"-Magazin.

Das Promi-Portal "TMZ" meldete die Geburt zuerst. Demnach kam das Baby bereits am 22. Juli in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt. Auch der Name der Kleinen soll bekannt sein, sie soll Willa heißen. Die frisch gebackenen Eltern haben sich dazu aber noch nicht geäußert.

Der US-Sänger und die britische Schauspielerin sind seit 2016 ein Paar und seit 2017 verheiratet.