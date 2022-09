Die meisten Briten kennen niemand anderen an der Spitze des Vereinigten Königreichs als Elizabeth II. In diesem Jahr gab es gleich doppelten Anlass, zu feiern. Im Februar beging die Regentin ihr 70-jähriges Thronjubiläum, am 21. April wurde sie 96 Jahre alt. Sie ist mit ihrem Pflichtbewusstsein ein Symbol der Beständigkeit in wechselhaften Zeiten. Gefeiert wurden die Jubiläen Anfang Juni während eines viertägigen Wochenendes mit Gottesdienst, Konzert vor dem Buckingham-Palast, großen Festtafeln und Partys im ganzen Land.

Der opulente Bildband "Her Majesty" gibt einen umfassenden Einblick in das Leben der Monarchin und zeigt Bilder aus neun Jahrzehnten. Von der jungen Elizabeth, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, König Georg VI. mit nur 25 Jahren zur britischen Königin wurde. Über die resolute Regentin, an der Seite ihres Gatten Prinz Philip, mit dem sie seit 1947 verheiratet war und vier Kinder hat.

Bis hin zur Monarchin, die auch mit über 90 Jahren noch die Krone vertritt. Auch wenn sie nach dem Tod ihres geliebten Mannes ein großes Stück einsamer sein dürfte und zuletzt zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Im Februar erkrankte Elizabeth II. am Coronavirus. Danach musste sie immer wieder Termine absagen und sich von ihrem ältesten Sohn Prinz Charles vertreten lassen. Nun bangt ganz Großbritannien um die Queen, denn ihre Ärzte äußerten sich besorgt um ihre Gesundheit.

Der Bildband "Her Majesty" von Reuel Golden und Christopher Warwick ist im Taschen-Verlag erschienen, umfasst 368 Seiten und kostet 50 Euro.