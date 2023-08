Der mittlerweile 76-jährige Elton John ist in seiner südfranzösischen Villa gestürzt. Der Sänger wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Musiklegende Elton John (76) hat die zurückliegende Nacht in einem Krankenhaus verbringen müssen. Der "Tiny Dancer"-Sänger war laut Informationen der britischen "BBC" am Sonntagabend (27. August) in seiner Villa im französischen Nizza gestürzt. Daraufhin sei er zu "Kontrolluntersuchungen" in das Prinzessin-Grace-Krankenhaus im angrenzenden Fürstentum Monaco gebracht worden, wie ein Sprecher des Musikers der "BBC" bestätigte.

Elton John ist "wieder zu Hause und bei guter Gesundheit"

"Wir können bestätigen, dass Elton nach einem gestrigen Ausrutscher in seinem Haus in Südfrankreich vorsorglich das örtliche Krankenhaus aufgesucht hat", heißt es in dem offiziellen Statement. Am heutigen Montagmorgen sei der Megastar "nach den Kontrolluntersuchungen" jedoch wieder entlassen worden. Nun befinde er sich "bei guter Gesundheit" wieder Zuhause.

Die "Farewell Yellow Brick Road"-Tour endete im Juli

Elton John hatte erst Anfang Juli seine seit 2018 andauernde "Farewell Yellow Brick Road"-Tour beendet. Die mehr als 300 Konzerte seiner Abschiedstournee starteten bereits im September 2018 und hatten sich aufgrund der Corona-Pandemie und persönlicher Erkrankungen um Jahre hingezogen.

Zugleich hat Elton John jedoch nicht ausgeschlossen, in Zukunft für gelegentliche Auftritt auf die Bühne zurückzukehren. Einzig kräftezehrende, ausgedehnte Touren werden Fans des Briten wohl nicht mehr erleben. "Touren sind jetzt anstrengend für mich und führen mich weg von meiner Familie und meinen Kindern", erklärte er der "Daily Mail".

Jetzt wolle der Sänger mehr Zeit mit Ehemann David Furnish (60) und den beiden gemeinsamen Söhnen Zachary (12) und Elijah (10) verbringen. Den Sommer hat die Familie bisher in Frankreich genossen. Zuletzt soll John mit dem Schauspieler und Oscarpreisträger Kevin Spacey (64) in Nizza zu Abend gegessen haben. Spacey war Ende Juli in einem Strafprozess in London in allen Anklagepunkten freigesprochen worden.