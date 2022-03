Nachdem die Queen bereits den Gottesdienst zum Commonwealth Day absagen musste, werden Gerüchte laut, dass sie möglicherweise auch für den anstehenden Gedenkgottesdienst für Philip zu schwach sein könnte.

Im britischen Königreich wächst die Sorge um Queen Elisabeth II. Nachdem die Monarchin bereits den Gottesdienst am Commonwealth Day am kommenden Montag in der Westminster Abbey in London absagen musste, scheint nun auch ihre Teilnahme am Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann Prinz Philip zu wackeln. Berichtet wird von Gerüchten, dass im Palast die Befürchtung umgehe, dass die Königin möglicherweise sogar gezwungen sein könnte, zuhause zu bleiben.

Die Königin, die in diesem Jahr ihr Platin-Thronjubiläum feiert, ist inzwischen stattliche 95 Jahre alt und wohl nicht mehr bei allzu guter Gesundheit. In britischen Medien wurde bereits berichtet, dass die Königin nicht einmal mehr fit genug sei, um mit ihren geliebten Corgis Gassi zu gehen – und das schon seit einem halben Jahr. Möglichweise sei sie auch "nicht mobil genug", um an der Zeremonie teilzunehmen, mutmaßt die "Daily Mail". Und auch in dem Boulevard-Blatt "Sun" wird eine Quelle mit den Worten "Ihr geht es nicht gut genug" zitiert.

"Die Queen ist kein Übermensch"

Erst kürzlich hatte sich die Queen mit dem Coronavirus infiziert, woraufhin sie sich einige Wochen auf Schloss Windsor, wo sie lebt, zurückzog, um sich auszukurieren. Nachdem sie von den wohl nur leichten Symptomen genesen war, wurde sie direkt wieder aktiv und empfing den kanadischen Premier Justin Trudeau. "Die Queen ist außergewöhnlich. Sie hat jahrelang mit großer Kraft weitergemacht, aber wir müssen uns daran erinnern, dass sie 95 und kein Übermensch ist", sagte die Royal-Expertin Penny Junor ebenfalls zur "Daily Mail". Sie fügte hinzu: "Ansonsten ist sie in Topform. Die Königin ist fantastisch bei Zoom-Anrufen, aber ich denke, dass Veranstaltungen, bei denen sie gehen oder Stufen hinaufsteigen muss, nicht mehr machbar sein werden."

Bisher handelt es sich nur um Spekulationen. Denn obschon die Queen den morgigen Gottesdienst absagen musste, betonte der Palast laut Medienberichten, dass die Monarchin "in der kommenden Woche andere geplante Verpflichtungen wahrnehmen" werde, dazu zählten auch persönliche Audienzen.

Prinz Harry schwänzt Gottesdienst

Die Gesundheit der Queen ist nicht das einzige, was Großbritannien derzeit im Zusammenhang mit dem anstehenden Gedenkgottesdienst beschäftigt. Denn gerade erst war auch bekannt geworden, dass Prinz Harry nicht nach London anreisen wolle, um an der Veranstaltung zu Ehren seines verstorbenen Großvaters teilzunehmen. Wie ebenfalls die "Daily Mail" berichtete, wurde die Monarchin angeblich selbst nur 15 Minuten im Voraus über Harrys offizielle Absage informiert.