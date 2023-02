Paco Rabanne (Archivbild) legt vor einer Modenschau im Januar 1999 letzte Hand an eine seiner Kreationen

Der spanischer Modeschöpfer Paco Rabanne ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren. berühmt wurde er auch durch seine Parfums.

Der Modedesigner Paco Rabanne ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 88 Jahren, wie der spanische Kosmetikkonzern Puig der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

"Er gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Modewelt des 20. Jahrhunderts und sein Vermächtnis wird eine ständige Quelle der Inspiration bleiben", würdigte ihn das Modehaus auf Instagram. "Wir sind Monsieur Rabanne dankbar, dass er unser avantgardistisches Erbe gegründet und eine Zukunft der unbegrenzten Möglichkeiten definiert hat."

Paco Rabanne seit den 1960ern bekannt

Rabanne, 1934 im spanischen San Sebastián geboren, wurde in den 1960er Jahren durch seine extravaganten Kleidungsentwürfe bekannt. Anders als andere Modeschöpfer zu dieser Zeit verwendete er wenig Satin oder Samt, sondern spielte stattdessen mit Materialien wie Aluminium oder Kunststoff. In dem Science-Fiction-Film "Barbarella" trug Jane Fonda seine Kostüme und machte ihn weltbekannt. In den vergangenen Jahren war er vor allem für seine Parfümserie bekannt.

Rabanne galt als autodidaktischer Modedesigner. Seine Mutter arbeitete für den Modeschöpfer Cristóbal Balenciaga. Sein Vater wurde im spanischen Bürgerkrieg von Franco-Truppen getötet.

In den 1960er Jahren gründete Rabanne sein gleichnamiges Unternehmen, das seit einigen Jahrzehnten vollständig dem spanischen Kosmetikkonzern Puig gehört. "Wer außer Paco Rabanne konnte sich einen Duft namens "Calandre" ausdenken - das Wort bedeutet Kühlergrill, wissen Sie - und es zu einer Ikone der modernen Weiblichkeit machen? Dieser radikale, rebellische Geist zeichnete ihn aus: Es gibt nur einen Rabanne", teilte Puig zu seinem Tod mit. Er habe mit seinen radikalen Vorstellungen von Mode Generationen geprägt.

Medienberichten zufolge starb der Modedesigner in der Bretagne nahe Brest.