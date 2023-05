Das offizielle Krönungsgeschenk in Höhe von 10.000 australischen Dollar soll einem seltenen Papagei in Australien zugute kommen.

Die Krönung von König Charles III. kommt auch einem seltenen Papagei in Australien zugute: Das offizielle Krönungsgeschenk in Höhe von 10.000 australischen Dollar (etwa 6000 Euro) werde im Namen des Monarchen einer Organisation zum Schutz des Westlichen Erdsittichs gespendet. Das kündigte Premier Anthony Albanese am Mittwoch an. "Seine Majestät König Charles III. setzt sich seit langem für Naturschutz und Nachhaltigkeit ein, daher freue ich mich, anlässlich seiner Krönung einen nationalen Beitrag zur Erhaltung des Western Ground Parrot zu leisten", zitierte der Sender 9News den Regierungschef.

Der Westliche Erdsittich (Pezoporus flaviventris) gilt als einer der seltensten Vögel der Welt und lebt nur in einer abgelegenen Region im Bundesstaat Western Australia. Mit schätzungsweise nur noch 150 wild lebenden Exemplaren ist er vom Aussterben bedroht. Buschfeuer haben der Population in jüngster Zeit weiter zugesetzt. Die Vögel sind grün und haben eine markante rote Stirn.