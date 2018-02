Sie haben die Neunziger geprägt wie keine zweite Girlband auf der Welt: die Spice Girls. Seit ihrer offiziellen Trennung Anfang der 2000er und einer kurzen Reunion bei den Olympischen Spielen in London 2012 gibt es jetzt neue Hoffnung für Fans der Band. Auf Instagram und Twitter veröffentlichten die fünf Frauen ein Gruppenfoto von sich. "Friendship never ends" (in Anspielung auf einen der bekanntesten Songs der Band, "Wannabe") schrieb Victoria Beckham unter das Bild.

Die Spice Girls posten Reunion-Bild - doch was ist da im Hintergrund zu sehen?

Innerhalb kürzester Zeit generierte Beckhams Posting auf Instagram fast zwei Millionen Likes und fast 70.000 Kommentare. Doch darunter waren nicht nur Freudenschreie der Fans. Aufmerksame Beobachter entdeckten auf Beckhams Foto noch ein anderes Detail. Hinter den fünf Frauen, auf dem Display eines iPhones, meinten einige eine weiße, verdächtig aussehende Linie zu erkennen. "Nette Line Koks auf dem iPhone im Hintergrund", schrieb ein Nutzer, ein anderer textete eine Zeile aus "Wannabe" um: "If you wanna be my dealer, you gotta get with my friends" ("willst du mein Dealer sein, musst du mit meinen Freunden klarkommen").

Worum es sich bei dem weißen Schatten tatsächlich handelt, verrieten Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel C und Mel B nicht. Manche Anhänger der Truppe vermuten dahinter nur eine unglückliche Spiegelung im Display, andere sagen, der weiße Streifen sei ein Apple "AirPod"-Kopfhörer.

"Wir brauchen alle ein bisschen Girlpower auf der Welt"

Melanie Chisholm (Mel C) erzählte jetzt in einem Interview, sie seien "sehr gesund" gewesen, es hätte Essen vom Lieferservice gegeben. Chisholm verriet auch, dass die Gruppe wieder mit Simon Fuller zusammenarbeiten würde - dem Mann, der sie einst berühmt machte. In ihrer eigenen Radiosendung verriet Emma "Baby Spice" Bunton ihren Hörern ebenfalls ein paar Details zum Wiedersehen. "Wir haben über alte Zeiten geredet und über unsere Kinder, es war toll", sagte sie. Die fünf hätten Prosecco getrunken und Sushi gegessen. "Es gibt viele Möglichkeiten für uns, besonders jetzt, weil wir alle ein bisschen Girlpower auf der Welt brauchen", sagte Bunton.