Gibt es eine Reunion aller fünf Spice Girls auf der Bühne? Angeblich soll die Band für das Platinjubiläum der Queen angefragt worden sein.

Treten die Spice Girls zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (95) noch einmal gemeinsam auf? Der britischen Zeitung "The Sun" zufolge soll die Band angefragt worden sein - inklusive Victoria Beckham (47). Die 47-Jährige arbeitet erfolgreich als Modedesignerin - auf der Reunion-Tour der Spice Girls 2019 war sie nicht dabei.

Die Veranstalter des Konzerts, das zu Ehren der Queen stattfinden soll, haben Beckham nun aber angeblich gebeten, zusammen mit Emma Bunton (46), Geri Horner (49), Mel B (46) und Mel C (48) aufzutreten. Das Event soll am 4. Juni auf dem Gelände des Buckingham Palasts stattfinden. Die Organisatoren haben versprochen, "einige der größten Unterhaltungsstars der Welt zusammenzubringen, um die bedeutendsten und schönsten Momente" der Queen in den vergangenen 70 Jahren zu feiern.

Spice Girls: Erster gemeiner Auftritt seit 2012?

Sollten die Spice Girls, die in den 90er Jahren ihre größten Erfolge hatten, tatsächlich dafür zusammenkommen, wäre es der erste gemeinsame Auftritt seit 2012. Damals hatten sie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London ein Medley ihrer Hits zum Besten gegeben.

Der "Sun" zufolge sagte ein Insider über das Konzert für die Queen, das im TV übertragen werden soll: "Die BBC-Chefs sind entschlossen, eine unvergessliche Show zu veranstalten, und welche Band ist ikonischer als die Spice Girls?" Angeblich bedauerten es die fünf Künstlerinnen, eine ähnliche Gelegenheit vor zehn Jahren abgelehnt zu haben, "und sie alle haben großen Respekt vor der königlichen Familie und der Königin".

Queen Elizabeth II. sitzt seit dem 6. Februar 1952 auf dem Thron. Als erste britische Monarchin feiert sie damit ein Platinjubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein. Dann wird nicht nur mit dem großen Konzert gefeiert. Stattfinden soll an dem verlängerten Wochenende auch die traditionelle Geburtstagsparade für die Queen, Trooping the Colour, sowie ein Dankesgottesdienst in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale. Zudem wird es Straßenfeste und Ausstellungen geben.