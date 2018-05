Spruch des Tages

"Ich bin ein Romantiker in jeder Hinsicht. Ich verstecke beispielsweise Nachrichten an verschiedenen Orten. Unterm Kissen, am Spiegel. Der entscheidende Punkt aber ist, Rücksicht zu nehmen und fürsorglich zu sein. Und dafür muss man seinem Partner zuhören."

Der kanadische Hollywood-Star Ryan Reynolds (41, "Deadpool") verrät im Interview mit dem Magazin "Cosmopolitan", wie romantisch er ist und was das konkret bedeutet. Und dann gibt er sogar noch einen simplen Tipp preis: "Ein spontaner Strauß Blumen wirkt Wunder. Am besten ohne große Geste." Reynolds ist seit 2012 mit US-Kollegin Blake Lively (30) in zweiter Ehe verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder. Ab 17. Mai ist der Schauspieler in "Deadpool 2" wieder in den Kinos zu sehen.