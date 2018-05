Spruch des Tages

"Ich hatte keine Lust, mich mit Schwangerschaftsgerüchten zu beschäftigen."

Hollywood-Star Anne Hathaway (35, "Les Misérables") fühlte sich unter Druck gesetzt, ihre rasche Gewichtszunahme für eine Rolle zu erklären, wie sie in einem Interview mit "glamour.com" sagte. Denn erneute Schwangerschaftsgerüchte wollte die Schauspielerin bei der Pressetour zu "Ocean's Eight" (Kinostart: 21. Juni) unbedingt vermeiden. Darum ging sie im April in die Offensive. Auf Instagram schreib sie damals: "Ich nehme für eine Filmrolle zu und es läuft gut. An all die Leute, die mich in den kommenden Monaten als zu dick bezeichnen werden [...]" Hathaway ist seit 2012 mit Schauspieler Adam Shulman (37) verheiratet; 2016 kam der gemeinsame Sohn Jonathan Rosebanks Shulman zur Welt.