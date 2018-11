Spruch des Tages

"Ich bin einer der dümmsten Schauspieler, die ich kenne."

Schauspieler Benedict Cumberbatch (42) demonstriert in einem Interview mit dem "Stellar Magazine", aus dem die "Daily Mail" zitiert, britisches Understatement, als er erklärt, warum ihn komplexe Rollen besonders reizen. "Ich spiele einige der klügsten Charaktere, weil ich mich zu ihnen hingezogen fühle. Sie sind so anders als ich." Cumberbatch spielte in "The Imitation Game" (2014) das Mathe-Genie Alan Turing (1912-1954). In " Inside WikiLeaks - Die fünfte Gewalt" (2013) gab er den WikiLeaks-Gründer Julian Assange (47). Und auch als genialer Astrophysiker Stephen Hawking (1942-2018) war er in "Hawking - Die Suche nach dem Anfang der Zeit" (2004) schon zu sehen. Ganz zu schweigen von Meisterdetektiv "Sherlock" Holmes, den er seit 2010 mimt.