Spruch des Tages

"Ich werde so lange weitermachen, bis man mich nicht mehr will."

Brad Pitt (55, "Troja") will seine Schauspielkarriere doch noch nicht an den Nagel hängen. Das offenbarte der US-Star nun in einem Interview mit der "Hamburger Morgenpost". Damit räumte er auch mit den Gerüchten über sein baldiges Karriereende auf. Er genieße seinen Beruf und seine Arbeit noch sehr. Allerdings sei er wählerischer geworden, was die Rollen angeht. "Weil man nicht mehr ständig unterwegs sein will", so der oscarprämierte Filmemacher. Ab dem 15. August ist er in Quentin Tarantinos neuem Streifen "Once Upon a Time... in Hollywood" in den deutschen Kinos zu sehen.