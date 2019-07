Spruch des Tages

"Ich bin ein großer Fan von 'Star Trek'. Ich mag es wirklich sehr, aber mein Zugang zu dieser Show ist William Shatner. Ich liebe William Shatner in 'Star Trek'. Ich liebe seine Leistung als James T. Kirk. Das ist meine Verbindung. Deshalb mag ich 'Star Trek' mehr als 'Star Wars', weil William Shatner nicht in 'Star Wars' ist."

Regisseur Quentin Tarantino (56, "Pulp Fiction") liebt die Serie "Star Trek" nur aus einem einzigen Grund: Hauptdarsteller William Shatner (88). Das verriet der Oscarpreisträger in einem Interview mit dem Online-Portal "Deadline". Seit längerem häufen sich auch die Gerüchte, dass es einen neuen "Star Trek"-Film von Tarantino geben soll. In dem Interview sagt er nur dazu: "Ich weiß nicht, ob ich es tun werde oder nicht". Sein neuer Film "Once Upon A Time In... Hollywood" mit Brad Pitt (55) und Leonardo DiCaprio (44) startet am 15. August in den deutschen Kinos.