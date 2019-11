Spruch des Tages

"Ich könnte ganz leicht Hausfrau sein. Ehrlich!"

Opernstar Anna Netrebko (48, "Verismo") hat im Interview mit der "Bild am Sonntag" verraten, dass sie keine Probleme damit hätte, ihren Job auf der Bühne aufzugeben und das Leben in den heimischen vier Wänden zu genießen. Wenn sie auch nur ein paar Tage Urlaub hat, habe sie überhaupt keine Lust, wieder zur Arbeit zu gehen. Sie habe zwar eine Haushaltshilfe, "aber ich koche selbst. Und ich kann auch Wäsche waschen und putzen, wenn ich muss". Dass sie sich ein ruhigeres Leben vorstellen kann, liege an der Branche, in der sie arbeitet: "Unser Leben ist total durchgetaktet. Unser Terminplan ist von morgens bis abends voll und an den haben wir uns zu halten."