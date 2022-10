29. September 2022

Königin Margrethe II. von Dänemark verschlankt das Königshaus

Die dänische Königin greift massiv durch. Die Kinder ihres zweitgeborenen Sohnes Prinz Joachim, Prinz Nikolai, Prinz Felix, Prinzessin Athena und Prinz Henrik verlieren mit Wirkung zum 1. Januar 2023 ihr Titel als Prinz und Prinzessin. Das hat Königin Margrethe II. von Dänemark entschieden. Als Begründung, warum ihre Nachkommen nur noch die Titel Graf und Gräfin tragen dürfen, gibt sie an, dass sie "einen Rahmen schaffen möchte, in dem die vier Enkelkinder ihr Leben in weitaus größerem Maße selbst gestalten können, ohne durch die besonderen Überlegungen und Verpflichtungen eingeschränkt zu sein, die eine formale Zugehörigkeit zum Königshaus als Institution mit sich bringen". Ihren Platz in der Erbfolge sollen die vier jedoch behalten.

