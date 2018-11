Seit Stan Lee am 12. November im Alter von 95 Jahren gestorben ist, trauern Fans auf der ganzen Welt um den Marvel-Visionär. Ein kleiner Trost kommt nun in Form eines Gesprächsausschnitts, in dem Lee über die Liebe zu seinen Anhängern spricht - die eindeutig auf Gegenseitigkeit beruhte.

Das kurze Video wurde auf Stans offiziellem Twitter-Profil mit den Worten veröffentlicht: "Wir wissen, wie wichtig Stan euch war und wir dachten es wäre schön für euch zu hören, wie viel ihm eure Unterstützung bedeutet hat." Dann kommt der Erfinder von Spider-Man, Iron Man, Hulk und vielen mehr selbst zu Wort.

Fans haben ihm Kraft gegeben

"Ich kann dir nicht sagen wie sehr ich meine Fans liebe", beginnt Stan spontan die Beziehung mit seinen Bewunderern zu beschreiben. Manchmal sitze er in der Nacht da und frage sich: "Wozu das alles?". Doch dann erinnere er sich an einen Brief oder eine Begegnung mit einem Fan. "Und mir wird bewusst, was für ein Glück ich habe."

Die Dankbarkeit, die er für diese gleichberechtigte Liebe empfindet, beschreibt er weiter: "Es ist etwas Wundervolles, wenn man mal drüber nachdenkt: Dass man sich jemanden nahe fühlt, den man nie getroffen hat, der vielleicht in einem anderen Teil der Welt lebt, aber man ist sich nahe und kontaktiert sich hin und wieder, weil man etwas gemeinsam hat. Diese Sache mit den Fans, es ist unglaublich. Und ich liebe sie alle."