Stan Lee war ohne Frage eine der wegweisendsten Persönlichkeiten in Sachen Comics. Ohne ihn würde der weltbekannte Comicverlag Marvel Comics in seiner heutigen Form nicht existieren - und es gäbe deutlich weniger Superhelden, ist er doch der Schöpfer von Spider-Man, Iron Man, Thor, den X-Men und vielen weiteren Charakteren. Am Montag ist der legendäre Comicautor nun im Alter von 95 Jahren verstorben. Viele Fans und Stars nahmen via Social Media Abschied vom Altmeister.

Robert Downey Jr. (53, "Iron Man") postete bei Instagram ein Bild der beiden, auf dem sie sich umarmen. "Ich verdanke dir alles... Ruhe in Frieden, Stan", schrieb der Schauspieler dazu. Chris Evans (37, "Captain America: The First Avenger") erklärte bei Twitter: "Es wird niemals einen anderen Stan Lee geben." Jahrzehntelang habe er Jung und Alt "Abenteuer, eine Flucht, Trost, Vertrauen, Inspiration, Stärke, Freundschaft und Freude" geschenkt.

Seine Welten bleiben

Star-Unternehmer Elon Musk (47) meldete sich ebenfalls bei Twitter. "Ruhe in Frieden, Stan Lee. Die vielen Welten voller Fantasie und Freude, die du für die Menschheit erschaffen hast, werden auf ewig weiterleben." "Deadpool"-Darsteller Ryan Reynolds (42) verkniff sich auf Twitter sogar seinen oftmals sarkastischen oder ironischen Unterton. Zu einem Bild von Lee schrieb er nur: "Verdammt... Ruhe in Frieden, Stan. Danke für alles."

"Wir haben ein kreatives Genie verloren", postete Hugh Jackman (50, "Logan - The Wolverine") bei Twitter. Lee sei ein Pionier im Bereich der Superhelden-Universen gewesen. "Ich bin stolz, ein kleiner Teil seines Erbes zu sein... einen seiner Charaktere zum Leben erweckt zu haben." Auch Jamie Lee Curtis (59, "Halloween") bedankte sich bei dem Verstorbenen - für seinen Dienst als Soldat, "für das Beschützen unserer Freiheit und für deine Kreativität und Fantasie! Du warst und wirst immer ein Superheld sein!"

"Der Vater von Marvel"

Tom Holland (22), der unter anderem in "Spider-Man: Homecoming" in die Rolle von Peter Parker schlüpfte, erklärte bei Instagram unter anderem: "Wie viele Millionen von uns schulden diesem Typen etwas - und keiner mehr als ich. Der Vater von Marvel hat so viele Menschen so unglaublich glücklich gemacht."

Disney-Chef Bob Iger (67) ließ mitteilen: "Stan Lee war so außergewöhnlich wie die Charaktere, die er erschaffen hat. Auf seine eigene Weise ein Superheld für Marvel-Fans auf der ganzen Welt, hatte Stan die Macht zu inspirieren, zu unterhalten und Menschen zusammenzubringen."

Nicht zuletzt zollte die Oscar-Academy Stan Lee Tribut. "Heute haben wir einen echten Superhelden verloren. Stan Lee, danke für alles", heißt es in einem Tweet. Und auch viele weitere Promis meldeten sich zu Wort, darunter Rosario Dawson, Seth Rogen, Kevin Feige, Jamie Chung, Gene Simmons und Flea von den Red Hot Chili Peppers.