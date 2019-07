Schon zum zweiten Mal ist Star-DJ Felix Jaehn bei Markus Lanz im ZDF zu Gast. Doch Markus Lanz kann sich offenbar nicht mehr an den vergangenen Auftritt des 24-Jährigen erinnern. Das wird im Verlauf der Sendung am Dienstagabend deutlich. Denn der Moderator zeigt dem DJ ein Foto eines seiner Auftritte und fragt: "Wo war das, Felix?" Der muss daraufhin lachen und erwidert: "Das war beim Sputnik Spring Break Festival auf der Halbinsel Pouch. Das haben wir nämlich beim letzten Mal, als ich hier war, besprochen."

Ganz schön peinlich für den Moderator, der natürlich versucht sich herauszureden: "Das stimmt. Ich erinnere mich an das Foto, aber ich wusste nicht mehr, wo es ist." Felix Jaehn kann das zwar nicht so ganz glauben, setzt aber weiterhin sein strahlendes Lächeln auf und macht routiniert weiter.

Markus Lanz irritiert Felix Jaehn mit seinen Fragen

Aber Markus Lanz kommt schon mit der nächsten Frage um die Ecke, die den DJ irritiert. Denn der Moderator möchte über den Tod des DJs Avicii sprechen, passenderweise mit Jaehn, der ja den gleichen Beruf ausübt. Der erklärt aber immer wieder, dass er Avicii nicht persönlich kannte. Doch Lanz bleibt hartnäckig, sagt etwa: "Der ist in Depressionen gestürzt" und wendet sich an den 24-Jährigen. Der weiß aber auch nicht, was er dazu sagen soll: "Vermutlich, ich kann nicht näher darüber urteilen, da ich keinen Kontakt zu ihm hatte oder seiner Familie."

Er selbst sei froh, dass er die Unterstützung seiner Familie habe, erklärt der DJ im weiteren Gesprächsverlauf: "Ich habe Freunde und Familie, die gut auf mich aufpassen." Ihm selbst ging es nämlich lange Zeit nicht gut. Er kämpfte mit gesundheitlichen Problemen, denen er mit Yoga und Mediation entgegenwirken konnte. Seit seinem Coming-out als bisexuell geht es dem Musiker allgemein besser, sagt er. Er habe keine Angst mehr entlarvt zu werden und muss sich nicht mehr verstellen: "Wenn ich glücklich sein will, muss ich hundert Prozent authentisch und ich selbst sein."

Markus Lanz wiederholt immer und immer wieder gleiches Zitat

Es ist nicht das erste Mal, dass Lanz mit seinen Aussagen irritiert. So manchem Zuschauer ist aufgefallen: Der Moderator konfrontierte in der Vergangenheit unterschiedliche Gästen immer wieder mit dem selben Zitat. So zitiert er in gefühlt jeder zweiten Sendung den Journalisten Robin Alexander, der einmal sagte:" Die CDU und CSU rühren regelmäßig einen großen Eimer mit übelriechendem Zeug an. Und dann kommt die SPD und stülpt ihn sich selbst über den Kopf.“ Ein Twitter-User hat das in einem sehr unterhaltsamen Video zusammengefasst: