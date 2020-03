Darsteller aus Kult-Serien oder -Filmen haben in Hollywood zwei Möglichkeiten. Sie stürzen ab, oder sie haben als Publikumslieblinge ausgesorgt. Letzteres trifft auf Marina Sirtis zu. Sie ist besser bekannt als Counselor Deanna Troi aus der Hit-TV-Serie „Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert“. Sirtis blieb auch nach Ende der Serie dem Star-Trek Universum treu. Ob in den Star Trek Kinofilmen oder in den Folgeserien – Deanna Troi war aus den Science-Fiction-Filmen nicht wegzudenken. Doch auch jenseits von Star Trek ist Marina Sirtis begehrt: In der erfolgreichen TV-Serie „Navy CIS“ hatte sie eine wiederkehrende Rolle als Mossad-Agentin. Für ihre Hollywood-Karriere hatte Sirtis 1986 alles auf eine Karte gesetzt. Sie ging nach Los Angeles. Kurz vor Ablauf ihres Visums kam die Zusage: Sie hatte die Rolle der psychologischen Schiffsberaterin Deanna Troi in der Science-Fiction-Serie. Aktuell ist sie in „Star Trek: Picard“ auf Amazon Prime in einigen Gastauftritten zu sehen.