Als Androide Data begeistert er in den 90er-Jahren zahlreiche "Star Trek"-Fans.





Zwischen 1987 und 1994 verkörpert US-Schauspieler Brent Spiner den Kultcharakter in der TV-Serie "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert".





Von 1994 bis 2002 folgen vier auf der Serie aufbauende Kinofilme.





Doch was macht der Science-Fiction-Star eigentlich heute?





In seiner Zeit nach "Star Trek" spielt Spiner in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen mit.





Bekannte Beispiele sind "Independence Day", "Ray Donovan" und "The Big Bang Theory".





Außerdem ist der US-Amerikaner immer wieder auf Comicmessen anzutreffen.





2020 tritt Spiner in der Serie "Star Trek: Picard" neben Patrick Stewart und Jonathan Frakes erneut als Data auf.





Offenbar hat der Schauspieler auch nach über 175 Episoden noch nicht genug von seiner Paraderolle.

