Marc Cain feiert 50. Jubiläum: Die Fashionshow ließ sich neben Diane Kruger auch die schwangere Ann-Kathrin Götze nicht entgehen.

Großes Staraufgebot beim 50-jährigen Jubiläum von Marc Cain. Mit vielen prominenten Gästen feierte das Modeunternehmen am Donnerstagabend seinen Geburtstag im Headquarter in Bodelshausen im Landkreis Tübingen. Großer Stargast des Abends mit dem Motto "Sommernachtstraum" war Hollywood-Star Diane Kruger (47). Die gebürtige Niedersächsin begeisterte in einem zartrosa Sommer-Outfit. Zu einer weit geschnittenen Hose trug sie eine farblich abgestimmte Weste, auf eine Bluse verzichtete die Schauspielerin.

Für Aufmerksamkeit sorgte auch die schwangere Ann-Kathrin Götze (33). Die Ehefrau von Fußball-Star Mario Götze (31) setzte in einem enganliegenden schwarzen Kleid ihren wachsenden Babybauch in Szene. Anfang Mai war bekannt geworden, dass das Paar nach der Geburt seines Sohnes Rome im Juni 2020 erneut Eltern wird.

Ein eingespieltes Team: Frauke Ludowig und Tochter Nele

Moderatorin Frauke Ludowig (59) posierte mit ihrer Tochter Nele (20) auf dem roten Teppich. Die beiden haben eine ganz besondere Verbindung zu Marc Cain. Für das Modeunternehmen standen sie 2021 das erste Mal als Mutter und Tochter vor der Kamera. "Marc Cain werde ich immer mit meinen 'Anfängen' verbinden. Die Marke begleitet mich von Anfang an", schwärmte Nele am Rande der Veranstaltung.

Die 20-Jährige tritt seitdem immer mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Die Moderatorin hört das jedoch nicht so gerne. "Gegen das Wort 'Fußstapfen' wehre ich mich ein bisschen, Nele geht ihren eigenen Weg, hat ein internationales Studium in Amsterdam begonnen, ich bin sehr glücklich und stolz auf ihre Entwicklung", erklärt Frauke Ludowig.

Auch ihre jüngere Tochter Nika (18) feierte erst vor Kurzem ihr Debüt im Rampenlicht. Zieht es auch die 18-Jährige in die Medienwelt? "Sie weiß es noch nicht, gerade hat sie Abi gemacht und will sich ausprobieren. Ins Rampenlicht zieht es sie erstmal nicht, aber ich hatte die Nachfragen satt, wo denn meine zweite Tochter immer steckt - der Auftritt war ein Zeichen, dass es sie gibt - was sie daraus macht, weiß sie noch nicht", stellte die Moderatorin klar.

Royaler Doppelaufschlag der Spencer-Zwillinge

Royalen Glamour brachten Lady Amelia (31) und Lady Eliza Spencer (31) in die baden-württembergische Gemeinde. Die Nichten der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) posierten in farblich abgestimmten Outfits für die Fotografen. Lady Amelia kombinierte zu ihrer weiten Marlene-Hose in einem kräftigen Pink eine hochgeschlossene Seidenbluse mit pinkem Farbmuster. Lady Eliza entschied sich dagegen für ein dezenteres Outfit und zeigte sich in einem zartrosa wadenlangen Kleid mit Cape-Einsatz. Auch Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (51) besuchte das Event. Die 51-Jährige steckt mitten in den Vorbereitungen für ihren Umzug nach New York, sie will dort Psychologie und Anthropologie studieren.

"Ich hoffe, es klappt endlich im Herbst. Tatsächlich musste ich meine Unterlagen in meiner alten Schule in Deutschland beantragen, also Abiturzeugnis und den Abschluss meiner Schneiderlehre. Jetzt kann ich mich endlich bewerben, der nächste Einschreibungstermin ist im Herbst und dann geht es endlich los", freute sich die ehemalige Partyprinzessin. Dann hat vielleicht auch ihre Fernbeziehung mit ihrem neuen Partner Charles ein Ende, der abwechselnd in London und New York lebt. "New York ist für mich eine zweite Heimat geworden", so die Prinzessin weiter.

Karoliná Kurková begeistert auf dem Laufsteg

Glamouröser Höhepunkt des Abends war die Fashionshow im Festzelt, dessen Fassade das typische Marc-Cain-Leo-Print zierte. 50 Models, allen voran das tschechische Supermodel Karoliná Kurková (39), präsentierten die 50-teilige Jubiläumskollektion. Weitere Gäste des Abends waren unter anderem Schauspielerin Bettina Zimmermann (48), Radsportlerin Denise Schindler (37) und Influencerin Leonie Hanne (35).