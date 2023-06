von Tina Pokern Pharrell Williams holte sich bei seinem Debüt als Kreativdirektor bei Louis Vuitton Weltstars in die erste Reihe. Beyoncé machte für die Show Pause von ihrer Europa-Tour.

Wenn Pharrell Williams ruft, kommen sie alle. Bei seinem Debüt als Kreativdirektor im Herrenbereich des Luxuslabels Louis Vuitton tummelte sich am Dienstagabend in Paris das Who's who aus Mode, Musik und Film. Die Plätze in der ersten Reihe besetzten, neben der Bürgermeisterin der Stadt Anne Hidalgo, großkalibrige Stars wie Jay-Z und Beyoncé, Kim Kardashian, Jared Leto, Zendaya, Naomi Campbell und Rihanna mit ASAP Rocky. Pharrell selbst schloss die Show in einem Anzug im pixeligen Damoflage-Look.

Beyoncé und Jay-Z

Beyoncé ist eigentlich aktuell auf "Renaissance"-Tour. Für Pharrell nahm sie sich eine kleine Auszeit und machte einen Abstecher nach Paris. Sie kam in einem gelben Anzug, "Louis Vuitton"-Tasche, Sonnenbrille und Ehemann Jay-Z.

Jared Leto

© Instagram: Jared Leto

Jared Leto ist für seine extravaganten Looks bekannt. Auch in Paris enttäuschte er nicht. Seine blauen Haare kombinierte er mit einem maßgeschneiderten langen weißen Mantel im Kimono-Stil und grellem Make-up.

Rihanna und ASAP Rocky

Pharrell Williams machte Sängerin Rihanna zum Star seiner "Louis Vuitton"-Frühlingskampagne. Rihanna ist gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger. Wie bereits während ihrer ersten Schwangerschaft gilt sie als als Stilikone für viele werdende Mütter auf der ganzen Welt, da sie auf traditionelle Umstandsmode pfeift. So auch bei Pharrells Show. Die Sängerin kam im offenen Denim-Jumpsuit, der ihren Babyauch in Szene setzte. Mit dabei ihr Lebensgefährten ASAP Rocky, der ebenfalls ein Jeans-Ensemble trug.

Naomi Campbell

Das Model kam in einem Zweiteiler aus Rock und Jacke mit dem klassischen Print des Unternehmens auf Leder. Dazu trug sie die passenden Stiefel.

Zendaya

© Instagram: Zendaya

Sängerin und Schauspielerin Zendaya war nicht nur Gast der Show. Sie ist seit Kurzem auch Markenbotschafterin von "Louis Vuitton" und das Gesicht der ikonischen "Capucines"-Tasche. Zendaya kam in einem funkelnden Anzug mit Hemd und Schlaghose.