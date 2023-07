Lifestyle

Stars im Urlaub: Wo die Promis jetzt ihre Ferien genießen

Entspannt am See, auf der Jacht oder beim Städtetrip: So verbringen die Promis ihre Ferien

Ob im europäischen Ausland oder in ganz weiter Ferne: Viele Promis verbringen derzeit ein paar freie Tage in der Sonne. Wir zeigen, wer wo urlaubt.

1 von 16 Zurück Weiter Zurück Weiter Sängerin Jasmin Wagner alias Blümchen verbindet Arbeit und Erholung. Nach einem Konzert in Helsinki genoss die 43-Jährige eine Abkühlung und sprang mit einer Freundin in einen finnischen See – offenbar splitternackt. Mehr

Endlich entspannen und eine Auszeit vom Alltag genießen – dieses Bedürfnis haben im Sommer auch die meisten Promis. Auf Instagram posten sie regelmäßig Urlaubsschnappschüsse und lassen ihre Follower so ein wenig an den Ferien teilhaben. Sie zeigen sich im Bikini am Strand, posieren auf einer Jacht oder teilen Fotos vom Städtetrip. Egal, wo die Stars und Sternchen ihren Urlaub verbringen, wir freuen uns über private Einblicke und zeigen in unserer Fotostrecke, wer wo entspannt. jum

