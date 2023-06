Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, wird an der Jubiläumsausgabe des "Bits & Pretzels Founders Festivals" teilnehmen.

Die ehemalige First Lady der USA (2009 bis 2017), Michelle Obama (59), wird an der Jubiläumsausgabe des "Bits & Pretzels Founders Festivals" teilnehmen. Wie der Veranstalter am Montag weiter bekannt gab, werde sie in einem moderierten Talk Einblicke in ihren Werdegang über Entschlossenheit, Gemeinschaft und persönliche Überzeugung geben.Darüber hinaus werde Obama "ausgehend von ihren Erfahrungen als erfolgreiche Anwältin, Bestsellerautorin, Grammy-Gewinnerin, Ehefrau und Mutter sowie ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt hervorheben", heißt es in der Ankündigung weiter. Michelle Obama wolle die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, "ihre einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden".Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (61), ist Michelle Obama heute als Produzentin tätig. Sie ist Autorin ("BECOMING - Meine Geschichte") und Unternehmerin.

Michelle Obama stand ganz oben auf der Wunschliste

"Jedes Jahr fragen wir unsere Community, welche Rednerinnen und Redner sie als nächstes sehen wollen, und Michelle Obama führt diese Liste Jahr für Jahr an", erklären die Gastgeber von "Bits & Pretzels" Andy Bruckschlögl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas. "Als Hauptgrund nennt unser Publikum immer wieder ihren beeindruckenden und einnehmenden öffentlichen Redestil, ihre Führungserfahrung und ihr Engagement für Vielfalt, Inklusion und soziale Gerechtigkeit. All das kann unserer Meinung nach eine wertvolle Inspiration und Orientierung für unsere Start-up-Community sein."

Michelle Obama wird eine der mehr als 500 Rednerinnen und Redner sein, die in diesem Jahr ihr Wissen bei der Veranstaltung teilen werden. Das Start-up-Festival "Bits & Pretzels 2023" findet während des Oktoberfests vom 24. bis 26. September im ICM, dem internationalen Kongresszentrum der Messe München statt.