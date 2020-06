Stefan Mross (44, "Stark wie zwei") und Anna-Carina Woitschack (27) werden laut "Bild"-Zeitung live im Fernsehen heiraten - und zwar schon am kommenden Samstag in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" von Florian Silbereisen (38). "Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten", wird der 44-Jährige von dem Blatt zitiert.

Eine Standesbeamtin aus Halle werde in der Sendung in Leipzig die Hochzeitszeremonie vollziehen, berichtet "Bild" weiter. Trauzeuge für beide sei Florian Silbereisen. Damit die Ehe amtlich wird, müsse das Paar dann nach der Show noch eine Unterschrift auf dem Standesamt in Halle leisten. Im Herbst wollen die beiden kirchlich in Bayern heiraten, wie die Zeitung weiter schreibt.

Hochzeit wurde verschoben

Eigentlich hätte Mross seine Lebensgefährtin bereits Anfang März heiraten wollen, wegen der Corona-Pandemie haben die beiden ihre Hochzeit aber verschieben müssen, wie sie "Bild" Ende März erklärten. Mross hatte Woitschack im vergangenen Jahr vor laufenden Kameras im "Adventsfest der 100.000 Lichter" einen Antrag gemacht. "Oh Gott, ja, ja, ich will", hatte die 27-Jährige damals unter Freudentränen vor einem Millionenpublikum entgegnet. Jetzt wird das Paar also auch die Hochzeitszeremonie mit den TV-Zuschauern teilen.