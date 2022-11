Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Das hat das Ehepaar via Instagram bekannt gegeben.

Lange gab es Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus, jetzt haben ARD-Moderator Stefan Mross (46) und seine Frau Anna-Carina Woitschack (30) offiziell die Trennung bekannt gegeben. "Nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit, möchten wir euch hiermit gerne 'unsere' Wahrheit mitteilen...", erklären die beiden in einem gemeinsamen Instagram-Post. "Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele..."

"Können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen"

Zu einem Pärchenbild in Schwarz-Weiß schreiben die beiden weiter: "Wenn einer sagen kann 'In guten wie in schlechten Zeiten' dann wir." Sie hätten eine "wunderschöne und verrückte Zeit" gehabt, "haben uns durch so manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch liebevoll in die Augen sehen". Sie seien getrennt und doch zusammen, "Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg."

"Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung", erklären Mross und Woitschack. "Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Das, worauf es im Leben ankommt, können wir nicht vorausberechnen."

Fans wünschen alles Gute

Es sei das erste Mal, dass sich Mross und Woitschack zu "unserer Situation" äußern. "Wir bitten daher von weiteren Spekulationen zum Schutz unserer Privatsphäre abzusehen." Mit dem Hashtag "dankbar für alles" beenden sie ihren Post. In den Kommentaren meldeten sich bereits zahlreiche Fans zu Wort und wünschten den beiden alles Gute für die Zukunft.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack waren seit 2016 ein Paar. Der Musiker hatte ihr 2019 vor laufenden Kameras einen Antrag im "Adventsfest der 100.000 Lichter" gemacht. Die beiden galten als das Traumpaar des Schlagers. Die Hochzeit folgte ebenfalls vor großem TV-Publikum im Juni 2020 in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020" mit Florian Silbereisen (41) als Trauzeuge.