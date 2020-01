Model Stefanie Giesinger verabschiedet sich mit emotionalen Worten von 2019. Es sei das "härteste Jahr" gewesen, das sie jemals hatte, wie sie in einem Video auf Instagram verrät. Sie habe mehr Tiefen als Höhen gehabt, erklärt sie darin auf Englisch über die vergangenen Monate. "Selbstzweifel wurden größer, egal wie viel Erfolg mich umgab. Mein Herz schrie nach Hilfe, aber ich konnte mich nicht darum kümmern."

Sie habe sich selbst versucht zu überzeugen, dass sie das Leben führe, von dem sie immer geträumt habe, so die 23-Jährige in ihrem "Brief an 2019". "Aber ich habe nur existiert, um zu funktionieren." Um anderen zu gefallen und akzeptiert zu werden, habe sie ihr wahres Ich "lebendig begraben" müssen. Sie habe sich selbst von ihrem Inneren zurückgezogen, bis sie "totale Leere" gefühlt habe und das Glück immer mehr verschwunden sei: "All diese dunklen Tage haben mir gezeigt, dass mir niemand helfen konnte. Außer mir selbst."

Stefanie Giesinger: "Ich muss lernen, mich selbst wieder zu lieben"

Das Jahr 2019 habe sie gezwungen, der Realität ins Auge zu sehen: "Ich muss mich verändern." Sie wolle nicht ihre ganze Energie investieren, um anderen zu gefallen, so das Model weiter. "Ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Also muss ich mich am meisten selbst lieben und mich um mich kümmern." Und sie fügt hinzu: "Ich muss lernen, mich selbst wieder zu lieben, mich selbst an erste Stelle zu setzen und egoistisch zu sein".

Stefanie Giesinger hatte 2014 die neunte Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewonnen und arbeitet seitdem erfolgreich als Model und Influencerin. Auf Instagram hat die 23-Jährige 3,7 Millionen Follower.