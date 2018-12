Seit zwei Jahren ist Stefanie Giesinger (22) mit dem britischen Youtuber Marcus Butler (27) glücklich liiert. Immer wieder postet das deutsche Model seitdem Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Account und lässt so ihre Fans an ihrem Privatleben teilhaben. Den Jahreswechsel verbringt das Paar gemeinsam in Thailand. Von dort postete Giesinger auch ein sehr privates Selfie, dass sie ganz vertraut mit Freund Marcus zeigt.

Butler hat auf dem Schnappschuss seinen Kopf auf Giesinger Brust platziert und lächelt mit geschlossenen Augen verliebt in die Kamera. Die 22-Jährige hält ihren Freund fest umschlungen und beugt sich zu einem Kuss nach vorne. So weit nicht ungewöhnlich, doch Giesinger scheint auf dem Foto oben ohne zu sein. Bei den Fans stößt das Foto auf unterschiedliche Resonanz. Finden einige Follower das verliebte Paar zuckersüß, sind andere von zu viel öffentlicher Intimität wenig begeistert. Giesinger scheint es nicht zu stören, sie schreibt unter das Bild nur "Marcus, die Giraffe" und spielt damit auf den lang gestreckten Hals ihres Freundes an.