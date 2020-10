2014 gewann Stefanie Giesinger Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel". Jetzt sah die 24-Jährige ihre Entdeckerin in einem Berliner Fitnessstudio wieder – und rannte davon.

Heidi Klum weilt derzeit für Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" in Berlin und hat sich dort mit ihrer ganzen Familie für eine längere Zeit eingerichtet. In der deutschen Hauptstadt wäre sie nun beinahe einer ehemaligen Gewinnerin ihrer Model-Castingshow begegnet: Stefanie Giesinger wurde 2014 zu "Germany's next Topmodel" gekürt und startete eine erfolgreiche Modelkarriere.

Doch als die 24-Jährige Heidi Klum nun in ihrem Berliner Fitnessstudio erspähte, machte sie auf dem Absatz kehrt, wie sie in einer Instagram-Story erklärt. Ihren Followern verrät sie auch warum.

"Ich mache jetzt ein Training zu Hause", erklärt Giesinger, die zuvor noch hochmotiviert in Trainingskleidung das Haus verlassen und sich auf den Weg ins Fitnessstudio gemacht hatte. "Als kleine Info vorab: Ich fühle mich heute so unschön und unwohl, deshalb benutze ich hier auch gerade einen Filter. Selbstbewusstseinslevel gleich null. Und wer von allen Menschen dieser Welt steht an so einem Tag in meinem Fitnessstudio? Heidi Klum! Und was mache ich, anstatt einfach zu winken? Ich drehe mich um und gehe! Warum mache ich so was?" Der Mitarbeiterin am Empfang des Studios habe sie beim Verlassen vorgegaukelt, sie habe etwas für das Training vergessen.

Stefanie Giesinger schämte sich vor Heidi Klum

Sie habe nicht gewollt, dass Heidi Klum in dem Moment enttäuscht sei von der Wahl, die sie vor sechs Jahren in der Show getroffen hatte. "Wenn Heidi das sieht, ist das total peinlich und sie denkt, ich bin seltsam. Aber dazu stehe ich", scherzt Giesinger weiter. Klum sei die liebste Person überhaupt und hätte sicherlich nichts Schlimmes bei ihrem Anblick gedacht – "aber ich bin eben unsicher. Ich fahre jetzt nach Hause und schäme mich weiter."

Dabei ist Giesinger bis heute eine der erfolgreichsten Gewinnerinnen der Castingshow. Sie arbeitet als Model und Influencerin, gründete ein nachhaltiges Modelabel und vertreibt gemeinsam mit einem Start-up ihr eigenes Eis. Fast vier Millionen Menschen folgen der Pfälzerin auf Instagram – darunter auch Heidi Klum. Gut möglich, dass sie Giesingers "peinliche" Geschichte aus dem Fitnessstudio ebenfalls gesehen hat und herzlich darüber lacht.