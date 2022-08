Am Vormittag schockte Stefanie Giesinger ihre Fans mit der Nachricht, dass ihre Hundedame entlaufen sei. Kurze Zeit später folgte die Entwarnung: Zaja hatte es sich in einer Weinbar gemütlich gemacht.

"Worst an best day of my life" - der schlimmste und beste Tag meines Lebens. Mit diesen Worten beruhigte Stefanie Giesinger am Mittwochmittag ihre Fans. Die hatte sie zuvor gehörig in Schrecken versetzt. Der Grund: Sie postete auf Instagram ein verzweifeltes Hilfegesuch: Ihr Hund sei verschwunden und sie bitte um Mithilfe. Auch ihr Lebensgefährte, der Influencer Marcus Butler bat seine Follower um offene Augen: Hündin Zaja habe sich bei einem Spaziergang im Prenzlauer Berg mitsamt Leine und Geschirr losgerissen.

Viele Fans nahmen Anteil und verbreiteten die Suchmeldung auf ihren Profilen. Doch kurze Zeit später kam die gute Nachricht: Zaja war wieder da. Die überglückliche, aber noch sichtlich aufgelöste Giesinger gab in ihrer Insta-Story Auskunft über die Entwicklung - und lies durchblicken, welch dramatische Zeit hinter ihr liegt: "Ich bin zwei Stunden halbnackt, ohne Schuhe durch Berlin gerannt", schrieb die GNTM-Gewinnerin von 2014. "Habe ihren Namen geschrien und habe mir die Augen ausgeheult."

Stefanie Giesinger ist überglücklich

Gefunden hat sie den Vierbeiner dann an einem Ort, an dem ihn wohl fast niemand vermutet hätte: "Und dann chillt sie einfach in der besten Weinbar Berlins", schrieb Giesinger. Und bedankte sich bei der Weinerei Forum, wo es sich die Hündin bequem gemacht hatte.

Giesinger, noch immer den Tränen nah, zeigte auch, in welchem Outfit sie durch Berlin gelaufen sei. Die 25-Jährige lebt in der Hauptstadt. Zusammen mit ihrem langjährigen Freund, dem britischen Youtuber hat sie zwei Hunde. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, das Paar habe sich getrennt.

Doch bei der Suche nach Zaja zogen sie an einem Strang. Beide gaben auf ihren Instagram-Profilen den glücklichen Ausgang bekannt: Butler bedankte sich in seiner Insta-Story für die Hilfe. Giesinger wurde deutlich pathetischer: "Thank you Life. Danke Universum", schrieb das Model.

