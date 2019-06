Immer wieder kommt es in sozialen Netzwerken zu Bodyshaming.

Während einige Opfer die Kommentare ignorieren,

setzen sich andere zur Wehr:

So auch Stefanie Giesinger. Die "GNTM"-Gewinnerin von 2014 ging nun mit einem Post in die Offensive. "Ich kann nicht glauben, wie viele Nachrichten und Kommentare ich bekomme, in denen es heißt, meine Brüste seien zu klein. Wirklich? Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht? Das ist mein Körper. Meine Seele lebt, liebt und kämpft in diesem Körper und ich liebe meinen Körper. Also, verpisst euch! Besonders die, die sagen ich solle Brustimplantate bekommen, verpisst euch einfach!" "Und nebenbei: Meine Brüste mag ich am meisten an meinem Körper."

Viele ihrer 3,7 Millionen Follower danken ihr daraufhin für ihren Mut.

GNTM-Finalistin Mandy Bork hatte sich vor einigen Tagen ebenfalls verteidigt: "Ich bin kerngesund und mir geht es gut! Ich war schon immer so" - entgegnete sie Stimmen, die ihr die Verherrlichung von Magersucht vorwarfen.