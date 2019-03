Für den offenen Umgang mit ihrer Krankheit bekommt Stefanie Giesinger von ihren Fans viel Lob. Ihr ganzes Leben schon leidet die "GNTM"-Gewinnerin von 2014 am sogenannten Kartagener-Syndrom, auch Malrotation genannt. Bei den Erkrankten liegen die inneren Organe seitenverkehrt, was unter andrem Darmverschlingungen zur Folge hat. Erkrankte können Nahrung nicht aufnehmen, ihnen wird übel und sie leiden immer wieder unter starken Schmerzen.

Stefanie Giesinger zeigt OP-Narbe ein Jahr später

Schon während ihrer Zeit bei "Germany's next Topmodel" sprach die 22-Jährige über ihr Leben mit der Erbkrankheit. Immer wieder muss sie sich schweren Operationen unterziehen. So auch im Frühjahr 2018, als Giesinger Bilder aus dem Krankenhausbett teilte. "Long story short. I made it", schrieb sie damals zu einem Foto. "Ja, das ist nicht schön. Aber das Leben ist mehr als Schönheit. Danke an alle für eure großartige Unterstützung. Danke an alle tollen Ärzte und Krankenschwestern, dass ihr so unglaublich wart und euch um mich gekümmert habt."

Jetzt nutzte das Model wieder Instagram, um seine Fans auf dem Laufenden zu halten. In ihrer Story veröffentlichte Giesinger ein kurzes Video, in dem sie ihre lange Bauchnarbe zeigt, und verglich es mit einem Bild von kurz nach der Operation. Nach dem vorletzten großen Eingriff sei die Narbe deutlich weniger sichtbar gewesen, verriet sie. "Aber es ist doch verrückt, wie schnell die Haut verheilt. Man sieht die Narbe kaum", sagte Giesinger.

Operationen und anschließende Krankenhausaufenthalte gehören für Stefanie Giesinger zum Alltag. Das sei für sie jedoch kein Grund, unglücklich zu sein. "Ich bin sogar fast glücklich, dass ich meine Krankheit habe, denn dadurch schätze ich mein Leben sehr und jeden Moment, in dem ich keine Schmerzen habe", verriet sie vor zwei Jahren in einem Interview.

Quelle: Instagram / "Stylebook"