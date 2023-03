"Lass uns lieber schon mal üben, was meine Models diese Woche machen dürfen", schreibt Heidi Klum unter ihr aktuelles Posting auf TikTok. Zu sehen ist sie in einem Kanarienvogel-gelben Anzug mit Long-Blazer. Doch vor allem ihr schwarzes Oberteil zieht die Blicke ihrer Fans auf sich: Es ist tief ausgeschnitten und gibt den Blick auf Dekolleté frei. Zu Madonnas Hit "Material Girl" legt die GNTM-Chefin eine Tanzeinlage hin und lässt ihre Brüste, die sie Hans und Franz getauft hat, auf und ab hüpfen. Später im Video ist sie mit fünf jungen Männern zu sehen, die alle einen schwarzen Anzug mit Einstecktuch und Fliegen tragen. Jeder überreicht ihr ein anderes Geschenk: eine Rose, Luxuskosmetik und ein Ring sind darunter. In den Kommentaren rätseln ihre Fans, ob die fünf auch in der kommenden GNTM-Folge zu sehen sein werden. Hans und Franz sind aber in jedem Fall dabei.