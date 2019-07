Stefanie Hertel, ein Star am deutschen Schlagerhimmel, hat am heutigen Donnerstag einen Grund mehr, um zu strahlen. Sie feiert ihren 40. Geburtstag. Obwohl - von feiern kann eigentlich nicht die Rede sein. Wie die Sängerin aus dem Vogtland der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat, wird sie an ihrem Ehrentag arbeiten müssen. Sie verbringe den 25. Juli "mit vielen lieben Kollegen und dem Musi-Team" in Kärnten, um zu proben. Schließlich steht bereits zwei Tage später die Live-Sendung "Wenn die Musi spielt" im MDR und ORF an.

Auf eine Fete verzichten will Hertel aber nicht. "Auf jeden Fall werde ich meinen Geburtstag nachfeiern", sagt sie. Gemeinsam mit "Familie und Freunden" werde einfach zu einem späteren Zeitpunkt angestoßen.

Darauf freut sie sich besonders

Angesprochen auf ihre Zukunftspläne meint die Schlagersängerin: "Ich lebe im Hier und Jetzt und plane nicht gern weit in die Zukunft." In Hinblick auf ihren 40. Geburtstag habe sie dann aber doch eine Ausnahme machen müssen. Der Grund: Sie bereitet sich mit "einem ganz tollen Geburtstagsgeschenk" selbst eine Freude. Und ihre Fans haben auch etwas davon.

Hertel verrät: "Ich habe zu meinem Lied 'Dir gehört mein Herz', das ich meinem Mann gewidmet habe, ein Musikvideo gedreht." Pünktlich zu ihrem Ehrentag soll dieses veröffentlicht werden.

Groß geworden auf der Bühne

Für Hertel ist die Bühne wie ein zweites Zuhause. Im zarten Alter von vier Jahren begleitete sie ihren Vater, Musiker Eberhard Hertel (80, "Daheim ist daheim"), das erste Mal ins Rampenlicht. Seither ist sie daraus nicht mehr wegzudenken. Mit elf Jahren erhielt die Künstlerin ihren ersten Vertrag, mit 13 Jahren gewann sie mit dem Lied "Über jedes Bacherl geht a Brückerl" den Grand Prix der Volksmusik.

Es erschienen im Laufe der Zeit nicht nur sagenhafte 20 Studioalben, auch über Preise wie die Goldene Henne oder die Goldene Stimmgabel konnte sich Hertel mehrfach freuen. Privat fand sie zunächst mit Sänger und Trompeter Stefan Mross (43) ihr Glück. 1994 wurde ihre Beziehung öffentlich, sieben Jahre später kam Tochter Johanna zur Welt. Es folgte die Hochzeit und 2011 die freundschaftliche Trennung sowie Scheidung. Seit April 2014 heißt der neue Ehemann an Hertels Seite Lanny Lanner (44).