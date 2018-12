Stefanie Tücking, die über viele Jahre das Programm des Radiosenders SWR3 geprägt hatte, starb in der Nacht auf Samstag völlig überraschend mit nur 56 Jahren.

Ihr Vater Manfred Tücking hat sich mittlerweile zu dem Tod seiner Tochter geäußert: "Meine Frau, Stefanies Schwester und ich ringen um Fassung. Am Donnerstag waren wir noch gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt", erzählte er der "Bild"-Zeitung.

Stefanie Tücking: Kollegen nehmen Abschied

Am Samstag sollte Tücking eigentlich noch eine Mittagsshow im SWR3 moderieren. "Das Team ist zutiefst schockiert. SWR3 verliert nicht nur eine hervorragende Radiofrau, die Kolleginnen und Kollegen trauern auch um eine warmherzige Freundin", sagte SWR3-Programmchef Thomas Jung. Eben diese Kolleginnen und Kollegen haben sich am Wochenende mit einem Nachruf in der Sendung "SWR Aktuell" von Stefanie Tücking verabschiedet.

In dem gut eine Minute langen Clip zeichnen sie den beruflichen Werdegang der Moderatorin nach. Einem breiten Publikum wurde Tücking in den Achtzigern als Moderatorin der Musiksendung "Formel Eins" bekannt. "Der Anfang für eine Moderationskarriere", heißt es in dem Nachruf. Ihre "Leidenschaft für Musik" sei ebenso besonders gewesen wie ihre "rauchige Stimme". Stefanie Tücking sei eine Frau gewesen, "die das Radio liebte".

"Mach's gut, Steffi"

"Die Tück", wie sie von Kollegen genannt wurde, habe neben der Musik eine Leidenschaft fürs Motorradfahren gehabt. Eine "beliebte Moderatorin und starke Persönlichkeit", sei sie gewesen. Programmchef Jung war es, der Tückings Kollegen die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod überbringen musste. Die Trauer sei groß, heißt es im Nachruf.

Diesen beendet "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber am Wochenende mit den Worten: "Mach's gut, Steffi". Und es wird deutlich, welch großes Loch die verstorbene Journalistin beim Sender hinterlassen wird.