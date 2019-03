Die Zuschauer von stern TV staunten nicht schlecht, als am vergangenen Mittwoch statt Steffen Hallaschka seine Kollegin Nazan Eckes die RTL-Sendung moderierte. Die 42-Jährige sprang bereits die zweite Woche infolge für Hallaschka ein und verriet auch, warum der 47-Jährige nicht live vor der Kamera stehen konnte.

"Heute darf ich meinen Kollegen Steffen Hallaschka aus einem sehr, sehr schönen Grund vertreten. Er wartet auf die Geburt seines zweiten Kindes. Alles Gute, lieber Steffen, von hier aus", sagte Eckes während der Sendung.

Steffen Hallaschka: Sein zweites Kind ist ein Junge

Nun hat das Warten ein Ende: Steffen Hallschka und seine Frau Anne-Katrin sind Eltern eines Sohnes geworden. Laut der "Hamburger Morgenpost" verkündete die 42-Jährige die Geburt auf ihrer Facebookseite mit dem Foto eines blauen Fuß-Abdrucks und den Worten: "Blau fehlte noch in unserem Team". Hallaschka und seine Frau haben bereits eine Tochter; die Familie lebt in Hamburg.

Ob der Moderator am Mittwoch wieder für stern TV vor der Kamera stehen wird, ist noch nicht klar. Nach der Geburt seines ersten Kindes schaffte er es noch am selben Abend wieder ins Fernsehstudio. "Meine Tochter hat mir das Vergnügen bereitet, ihre Geburt an einem Mittwochmorgen anzukündigen. Da war tatsächlich zunächst nicht klar, ob ich abends im Studio stehen würde. Sie ist dann aber in Windeseile auf die Welt gekommen. Und so war es mit drei Stunden Schlaf und ordentlich Glückshormonen im Blut möglich, die Sendung doch zu moderieren", sagte Hallaschka damals dem stern.

Dieses Mal klappte das nicht. Vermutlich wird der 47-Jährige am kommenden Mittwoch aber wieder live bei sternTV zu sehen sein und Nazan Eckes nicht erneut für ihn einspringen müssen. Eine Live-Show hat sie trotzdem, allerdings am Freitag: Sie gehört zu den Kandidatinnen der aktuellen Staffel "Let's Dance".