Welche neuen Mode-Trends bringt der Herbst? Designer Steffen Schraut verrät, was jetzt in keinem Kleiderschrank fehlen darf.

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und es wird wieder Zeit für Pullis, lange Hosen und kuschelige Jacken. "Modisch gesehen liebe ich Herbst und Winter ganz besonders", schwärmt Designer Steffen Schraut (53) anlässlich seiner neuen Herbst/Winter-Kollektion für QVC im Interview. "Wir können sehr viel kombinieren und experimentieren." Diese Trend-Pieces dürfen jetzt in keinem Kleiderschrank fehlen.

Im Vorwort Ihres aktuellen Lookbooks beschreiben Sie Mode als verbindendes Element und gleichzeitig als Ausdruck von Individualität. Wie passt das zusammen?

Steffen Schraut: Mode ist nicht nur ein ästhetisches Statement, sie hat auch einen Effekt darauf, wie wir mit anderen Menschen in Verbindung treten. Mode ist eine universelle Sprache, die keine Worte benötigt, um auszudrücken, wer wir sind und was wir fühlen. Gleichzeitig ist sie ein Schlüssel, um unsere Persönlichkeit und unsere Einzigartigkeit zu betonen. Mein Ziel ist erreicht, wenn ich mit meiner Mode, den Frauen selbst und ihrem Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

Was sind Ihre persönlichen Lieblingsteile aus Ihrer neuen Herbst/Winter Kollektion?

Schraut: Mein persönlicher Favorit ist der Cape-Mantel aus Wolle mit kurzen Ärmeln und Fransen. Er ist ein unaufdringlicher Hingucker, lässt sich mit fast allem kombinieren und ist perfekt für die Übergangszeit. Da ich persönlich gern Schwarz trage, mag ich auch diese Stücke besonders - garantiert zeitlos und trotzdem modisch ganz vorn.

Welche Farben dominieren diesen Herbst und Winter?

Schraut: Eine perfekte Basis bilden Schwarz und Beige-Töne. Akzente lassen sich mit farbigen Accessoires und Schuhen setzen. Aber auch das Colour Blocking ist in dieser Saison wieder angesagt. Orange feiert ein Comeback als Statement-Farbe, passt wunderbar zu Grün und Lila, entfaltet seine Wirkung aber auch in Kombination mit dezenteren Farben.

Was sind die Trend-Pieces der Saison?

Schraut: Boots, Boots, Boots - die sind nicht nur cool und stylisch, sondern auch praktisch und passen zu Röcken, Kleidern und Hosen. Und natürlich darf der Lieblingsmantel nicht fehlen - in Trenchcoat-Style oder kuschelig gesteppt.

Wenn es kälter wird, kommen wir nicht ohne Jacken aus. Wie schaffen wir es nicht nur warm eingepackt, sondern auch gut gestylt auszusehen?

Schraut: Modisch gesehen liebe ich Herbst und Winter ganz besonders. Wir können sehr viel kombinieren und experimentieren. Das Motto lautet: je mehr Schichten, desto mehr Spielraum. Aktuell im Trend ist der Layering-Look - die modische Form des Zwiebellooks. Hier kommt es auf die gekonnte Kombination von Stilen, Farben, Materialien und Längen an - zum Beispiel Skinny Jeans, Boots oder Sneaker, ein enganliegender Rollkragenpullover, eine taillierte Lederjacke und wenn es kälter wird, mein Cape-Mantel aus Wolle darüber.

Auf welche Schnitte, Muster und Materialien sollten wir jetzt setzen?

Schraut: Auch hier kommt es auf den Mix an. Ich mag das Spiel mit Kontrasten. Feine, glänzende Stoffe kombiniert mit matten, festeren Materialien. Oder ein bewusster Stilbruch mit Boots und Lederjacke zum Plissee-Rock oder zur Bluse. Leder und Lederoptik sind ohnehin gerade sehr angesagt. Und die Animal Prints sind gekommen, um zu bleiben - in Kombination mit anderen Mustern, einfarbigen Teilen oder als All-over-Look.

Was würden Sie Frauen raten, die gern mehr Farben und Muster tragen würden, sich aber einfach nicht trauen?

Schraut: Ich würde ihnen raten, langsam zu beginnen. Am besten eignen sich dafür Accessoires wie Schals oder Handtaschen. Vielen hilft es, sich erst einmal Inspiration in Modemagazinen oder auf Social-Media-Profilen zu suchen und zu Hause ein paar Styles auszuprobieren und zu experimentieren. Am Ende geht es aber immer darum, sich wohlzufühlen. Denn das ist es, was wir ausstrahlen und was jeden Look perfekt macht.

Sie sind seit über 20 Jahren erfolgreicher Modedesigner. Wie schaffen Sie es, inspiriert und kreativ zu bleiben? Haben Sie eine Muse?

Schraut: Ich habe nicht die eine Muse, auch wenn viele meiner Fans wissen, dass mich Beyoncé seit Beginn meiner Karriere immer wieder inspiriert hat. Maßgeblich für meine Kreativität sind aber alle modebewussten Frauen, die mich umgeben. Ich lasse Persönlichkeit und Look auf mich wirken und bekomme dadurch immer wieder neue Impulse.

Seit dem Start im Januar 2022 hat sich Ihre Linie unter dem Motto "Luxury with Love" zu einer der erfolgreichsten QVC Designer Fashionmarken entwickelt. Was macht Sie und Ihre Mode so beliebt?

Schraut: Einer der wichtigsten Gründe mit QVC zusammenzuarbeiten, war die besondere Nähe zum Publikum. Ich kann mit meinen Kundinnen sprechen, sie beraten und bekomme direktes Feedback. Das ist sehr wertvoll und einzigartig. Gleichzeitig habe ich mehr kreativen Freiraum gewonnen, der sich auch in meinen Kollektionen widerspiegelt.

Sie sind nicht nur mit Ihrer Mode, sondern auch mit Ihren Accessoires und der eigenen Home-Kollektion bei dem Liveshopping-Unternehmen erfolgreich. Welche Rolle spielt Interior für Sie als Fashion-Experte und woher kommt Ihre Inspiration für die Designs?

Schraut: Mit der eigenen Home-Kollektion habe ich einen lange gehegten Traum verwirklicht. Wer einen Blick in meine Düsseldorfer Wohnung wirft, weiß, dass Interior Design eine weitere große Leidenschaft neben der Mode und meinem Sneaker-Faible ist. Die Verbindung zwischen moderner Ästhetik und Wohlfühl-Charakter ist die Basis für alles, was ich designe. Meine Wohnung ist ein Refugium, in das ich mich zurückziehen kann und von Dingen umgeben bin, die ich liebe. Die Inspiration dafür finde ich in der Kunst und auf Reisen. So sind zwei meiner Lieblingsorte auch Thema der aktuellen Home-Kollektion geworden - New York und St. Moritz.